شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا فى مصر: حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب سفير روسيا فى مصر، السفير جيورجى بوريسينكو، عن سعادة موسكو بعمق علاقاتها الثنائية مع مصر، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار خلال العام الماضى.

وقال السفير، فى الكلمة التى ألقاها مساء الخميس في احتفالية بدار الأوبرا بمناسبة احتفال روسيا بالعيد الوطني: "إننا نحتفل اليوم بالعيد الوطني للبلد الذى يمتد عبر 11 منطقة زمنية في أوراسيا كلها – من بحر البلطيق في الغرب إلى مضيق بيرنغ في الشرق. ورغم أن تاريخ دولة روسيا، بطبيعة الحال، أقل من تاريخ مصر، فإنه يمتد على مدى نحو 12 قرنًا، ويحتوي على عدد كبير من الأسماء والانتصارات المجيدة."



وتابع السفير قائلًا، إن بلاده وجدت نفسها مرارًا في وسط الأحداث العالمية وأثرت عليها بشكل حاسم، بما في ذلك في القرن العشرين، عندما أنقذت روسيا البشرية من ألمانيا النازية وحلفائها، ولعبت دورًا هامًا في القضاء على النظام الاستعماري غير العادل.

وتحدث السفير بوريسينكو عن مواجهة روسيا الحالية مع الغرب، وقال إن بلاده خلال السنوات الأربع الماضية عارضت مطلبًا آخر للهيمنة العالمية من كتلة الناتو، متهمًا الحلف بالسعي إلى إضعاف روسيا وتدميرها من خلال الحرب بالوكالة التي تم دفع أوكرانيا إليها.

وشدد السفير على أن روسيا لهذا السبب لا تدافع فقط عن مصالح أمنها الخاص، بل تحمي أيضًا حق الشعوب كلها في الحياة وفقًا لتقاليدها الخاصة وليس بأمر أجنبي.

وأكد السفير بوريسينكو أن روسيا لديها أسلحة أفضل من الأسلحة المتعددة لكتلة الناتو. ورغم 29 ألف عقوبة التي تم فرضها على روسيا من قبل الدول الغربية الحالمة بعودة عصور الاستعمار، فقد ازدهر اقتصاد موسكو، ويحتل المركز الرابع في العالم فيما يخص بتعادل القوى الشرائية. وقد تحقق ذلك بمساعدة القاعدة الصناعية التي أصبحت أقوى بعد انسحاب الشركات الغربية، بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي قام بقفزة فعالة، والعلم القوي، وبطبيعة الحال، القدرة الروحية للشعب.

وتحدث السفير عن فرقة كوستروما للباليه الوطني الروسي، وقال إنها فرقة رقص شهيرة عالميًا تجمع بشكل مذهل بين مهارات الباليه الكلاسيكي والتقاليد الشعبية من مختلف أنحاء روسيا. وقد قدمت الفرقة عرضًا راقصًا فريدًا يروي تاريخ روسيا ويُظهر تنوعها الثقافي.

ويُعد هذا العرض جزءًا من المشروع الثقافي والتعليمي الدولي "افتتاحية رقص العالمي"، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2024 خلال قمة مجموعة البريكس في مدينة قازان الروسية، بمشاركة الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.



وأكد السفير على سعادة روسيا الشديدة بالتطور الناجح للعلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، التي وقعها الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، والعضوية المشتركة في مجموعة البريكس، التي ستحدد شكل النظام العالمي متعدد الأقطاب في المستقبل، تدل على التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين.



وقال السفير بوريسينكو: "نعتز بعناية بصداقتنا الراسخة طويلة الأمد ونعمل معًا لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى وجه الخصوص، نتفق في وجهة النظر تجاه الأحداث المأساوية في فلسطين، ونبذل جهودنا لضمان حصول شعبها، الذي تحاول قوات الاحتلال تهجيره من وطنه، على دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية."



بالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع التعاون الروسي المصري في مجال الاقتصاد، وتجاوز التبادل التجاري الثنائي في العام الماضي 9 مليارات دولار، وتزود روسيا مصر بالقمح وتقوم ببناء المحطة النووية.

وفي نفس الوقت، يستمتع ملايين من السياح الروس بضيافة مصرية خلال زيارة منتجعات البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك الآثار التاريخية في وادي النيل.

وانعكس عمق العلاقات الثنائية بشكل واضح في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في 9 مايو بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية الألمانية.