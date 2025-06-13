شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للإعاقة يقدم بلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة زواج شخص من ذوي متلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء الجدل المجتمعي المثار مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تناولته وسائل الإعلام بشأن الفيديو المتداول لزواج أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة – مصاب بمتلازمة داون – بمحافظة الشرقية، وما صاحب ذلك من تساؤلات حول مدى قانونية الزواج، وصحة إجراءات التوثيق، وكذلك قدرة الزوج على إبرام عقد الزواج وآثاره، ومدى تأثر الزوجة بذلك من عدمه، تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم ببلاغ رسمي إلى مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وذلك لطلب فتح تحقيق حول الواقعة، وبيان كافة ملابساتها، والتأكد من صحة جميع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الزواج.

وقد جاء هذا البلاغ في إطار الدور الرقابي والتنسيقي للمجلس، وحرصه على رصد ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، وبما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع المهام الأصيلة للمجلس في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية، بما يضمن تفعيل مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز.

وشددت الدكتورة إيمان كريم على أهمية التعامل مع مثل هذه القضايا بجدية ومهنية، لضمان احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من عدم المساس بحقوقهم القانونية والاجتماعية، مع احترام الخصوصية والبعد الإنساني في التناول الإعلامي والمجتمعي.

ويؤكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة استمراره في متابعة القضية مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

