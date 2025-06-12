أمريكا تنصح مواطنيها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخى الحذر

القاهرة - سامية سيد - نصحت الإدارة الأمريكية مواطنيها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخى الحذر بسبب التوتر الإقليمى، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وحظرت الخارجية الأمريكية، الخميس، على موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم في إسرائيل التحرك خارج منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر.

وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل في إشعار، إن الولايات المتحدة فرضت هذه القيود المذكورة بسبب التوتر الإقليمي المتزايد.

حالة من التأهب فى الشرق الأوسط، بعد احتمالات بتوجيه إسرائيل ضربة عسكرية على إيران، حيث رفعت القوات الأمريكية فى المنطقة حالة التأهب القصوى استعداد لهذه الضربة المحتملة.

وحذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من خطر اندلاع نزاع هائل فى الشرق الأوسط، مؤكدا " لا أقول أن ضربة إسرائيل لإيران وشيكة لكنها محتملة بقوة".

وأكد ترامب: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا " نود التوصل لاتفاق مع إيران ونحن قريبون من ذلك وعليها أن تكون مرنة".

وقال مسئول إسرائيلى لموقع أكسيوس الأمريكى، إن المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف أبلغ أعضاء بالكونجرس أن قصف إسرائيل لإيران مطروح على الطاولة.

وبحسب المسئول فقد أبلغ ويتكوف أعضاء بالكونجرس أن رد إيران على إسرائيل سيسفر عن قتلى كثر وقد يشمل مئات الصواريخ".

وأعرب ويتكوف عن قلقه من عجز دفاعات إسرائيل عن التصدى لرد إيران.

وأكد مسئول أمريكى لأكسيوس أن إيران تنتج 50 صاروخا باليستيا شهريا، مضيفا " نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب للتحرك ضد إيران".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: " ندعو إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد مخرج دبلوماسى، مؤكدا " نحث إيران على التراجع عن إجراءاتها والالتزام بتعهداتها".

وأكدت الخارجية الفرنسية: "إعلان إيران عن بنى تحتية جديدة لتخصيب اليورانيوم أمر مقلق جدا".