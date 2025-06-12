شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: صلاحية الدواء تتغير بعد فتحة للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن تاريخ صلاحية بعض المنتجات الصيدلية يتغير بمجرد فتحها مما قد يؤثر على فعاليتها وسلامتها.​

​ونصحت هيئة الدواء بالحرص على:​-

1 - استشارة الصيدلى عن طريقة تخزين الدواء وفترة صلاحيته بعد الفتح.​

2 - تدوين تاريخ فتح العبوة على الملصق أو على العبوة مباشرة.​

3 - التأكد من أن الدواء لم تنتهِ صلاحيته قبل استخدامه.​

وقالت هيئة الدواء: "يجب عدم تناول الأدوية التى تغير لونها أو قوامها أو رائحتها، حتى لو لم تنتهِ صلاحيتها".