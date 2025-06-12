شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: صلاحية الدواء تتغير بعد فتحة للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 12 يونيو 2025 09:03 م
قالت هيئة الدواء المصرية إن تاريخ صلاحية بعض المنتجات الصيدلية يتغير بمجرد فتحها مما قد يؤثر على فعاليتها وسلامتها.
ونصحت هيئة الدواء بالحرص على:-
1 - استشارة الصيدلى عن طريقة تخزين الدواء وفترة صلاحيته بعد الفتح.
2 - تدوين تاريخ فتح العبوة على الملصق أو على العبوة مباشرة.
3 - التأكد من أن الدواء لم تنتهِ صلاحيته قبل استخدامه.
وقالت هيئة الدواء: "يجب عدم تناول الأدوية التى تغير لونها أو قوامها أو رائحتها، حتى لو لم تنتهِ صلاحيتها".
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