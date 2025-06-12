شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روسيا تحتفل بالعيد الوطنى بعرض لفرقة كوستروما للباليه الروسى بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت السفارة الروسية فى القاهرة بالعيد الوطنى لروسيا، اليوم الخميس 12 يونيو بحفل فنى بهيج فى دار الاوبرا، حيث أدا فرقة كوستروما للباليه الروسي عرضا فنيا بالاشتراك مع فرقة رضا للفنون الشعبية فى إطار المشروع الثقافى الروسى "افتتاحية رقص العالم".



وحضر الحفل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الطيار سامح الحفنى، وزير الطيران المدني، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وموظفو وزارة الخارجية المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ودبلوماسيون أجانب وممثلون عن الأوساط العامة والسياسية والعلمية.

وفى كلمة ألقاها فى بداية الحفل، تحدث سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو عن التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التنفيذ المشترك لمشاريع ضخمة مثل بناء أول المحطة النووية المصرية في مدينة الضبعة من قِبل شركة "روساتوم" الحكومية الروسية. وكما سلط الضوء على الموقف الروسي من تسوية الأزمة الأوكرانية وحل القضية الفلسطينية.

وقد أثار البرنامج الثقافي الغني للحفل اهتماما كبيرا من الجمهور، الذي شكر الفنانين بتصفيق حار.

وفي إطار جولتها الفنية، نظمت فرقة الباليه الروسية أيضا ورش دراسية لطلاب أكاديمية الفنون المصرية، مما فتح اتجاها جديدا للتبادل الثقافي بين البلدين.



جانب من الاحتفال



جانب من العروض



جانب من عروض البالية