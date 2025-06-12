شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار ساعة مكة.. دقة هندسية فى قلب العاصمة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت هيئة تنظيم الإعلام السعودية، بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جولة ميدانية لوفد إعلامى - من ضمنهم موفد الخليج 365 بالأراضى المقدسة- داخل متحف برج الساعة، الواقع فى قلب مكة المكرمة، والذى يعد من أبرز المعالم الحضارية والمعرفية فى المدينة، إضافة إلى زيارة المواقع الخاصة بقطع غيار ساعة البرج والتعرف على آلية تشغيلها وصيانتها الدقيقة.

استهلت الجولة داخل المتحف الذى يحتل الطوابق العلوية من البرج، حيث تعرف الصحفيون على محتوى المتحف العلمى والثقافى الذى يقدم تجربة بصرية وتفاعلية فريدة لزائريه، تجمع بين علم الفلك والكونيات والتقويم الهجرى، إلى جانب عرض تطور الوقت عبر الحضارات الإسلامية والعالمية.



كما أتيحت للوفد فرصة التأمل فى الإطلالة البانورامية المهيبة التى يوفرها المتحف على المسجد الحرام والمنطقة المركزية.

وانتقل الوفد إلى المناطق الخاصة بتقنيات ساعة البرج، حيث تم عرض قطع الغيار الخاصة بها، والتقنيات الهندسية المستخدمة فى تصنيعها، والتى تم تطويرها بأعلى معايير الدقة والجودة.



وشرح الفنيون المختصون آلية عمل الساعة، التى تعد من أكبر وأدق الساعات فى العالم، حيث تعتمد على نظام إلكترونى متكامل للتحكم، يرتبط بمحطات توقيت عالمية، ويعمل على مدار الساعة لضمان دقة التوقيت فى مكة المكرمة.

كما استعرضت الجولة العمليات الدورية الخاصة بصيانة الساعة وتنظيفها، وكيف يتم استبدال القطع الدقيقة عند الحاجة، باستخدام معدات متخصصة وفريق فنى عالى التأهيل. وتطرق الشرح كذلك إلى التحديات التقنية المرتبطة بتشغيل هذا المعلم الضخم، خصوصًا فى ما يتعلق بمقاومة العوامل المناخية فى قمة البرج.

أبرزت هذه الجولة مدى ما تبذله المملكة من جهود فى الجمع بين الأصالة والتقدم التقنى، من خلال الحفاظ على هوية مكة المكرمة وتطوير معالمها بما يخدم الزائرين ويعكس الصورة الحضارية للعاصمة المقدسة. كما عكست الجولة حرص هيئة تنظيم الإعلام على إشراك وسائل الإعلام فى نقل التجربة وتوثيق العمل الهندسى والمعرفى الكبير الذى تمثله ساعة مكة ومتحفها.