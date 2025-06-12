شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الخميس، 12 يونيو 2025 10:00 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات عمل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والتى تتضمن الخطوات التالية: الخطوة الأول: - توجه لأقرب وحدة صحية - املأ استبياناً لتحديد عوامل الخطورة الخطوة الثانية : - الفحوصات المتقدمة (إذا لزم الأمر) - يتم تحويلك إلى المستشفيات لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة بناء على نتيجة الاستبيان "إذا لزم الأمر " الخطوة الثالثة : النتائج والخطوات التالية - في حالة سلبية الفحص: يتم إبلاغك بالمتابعة الدورية - في حالة إيجابية الفحوصات : يتم عرضك على لجنة متخصصة لاتخاذ قرار العلاج.

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