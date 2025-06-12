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كيف تستفيد من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية؟ وزارة الصحة تجيب

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كيف تستفيد من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية؟ وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 12 يونيو 2025 10:00 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات عمل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والتى تتضمن الخطوات التالية:

الخطوة الأول: 

- توجه لأقرب وحدة صحية

- املأ استبياناً لتحديد عوامل الخطورة

الخطوة الثانية :

- الفحوصات المتقدمة (إذا لزم الأمر)

- يتم تحويلك إلى المستشفيات لإجراء الأشعة والفحوصات

المعملية اللازمة بناء على نتيجة الاستبيان "إذا لزم الأمر "

الخطوة الثالثة : 

النتائج والخطوات التالية

- في حالة سلبية الفحص: يتم إبلاغك بالمتابعة الدورية

- في حالة إيجابية الفحوصات : يتم عرضك على لجنة متخصصة لاتخاذ قرار العلاج.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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