شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 12 يونيو 2025 10:00 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات عمل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والتى تتضمن الخطوات التالية:
الخطوة الأول:
- توجه لأقرب وحدة صحية
- املأ استبياناً لتحديد عوامل الخطورة
الخطوة الثانية :
- الفحوصات المتقدمة (إذا لزم الأمر)
- يتم تحويلك إلى المستشفيات لإجراء الأشعة والفحوصات
المعملية اللازمة بناء على نتيجة الاستبيان "إذا لزم الأمر "
الخطوة الثالثة :
النتائج والخطوات التالية
- في حالة سلبية الفحص: يتم إبلاغك بالمتابعة الدورية
- في حالة إيجابية الفحوصات : يتم عرضك على لجنة متخصصة لاتخاذ قرار العلاج.
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