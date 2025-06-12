شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الكشف عن غش الحليب السائب منزليًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور وحيد رجب الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن هناك صعوبة فى تقييم جودة الحليب السائب الذى يُباع من مصادر غير موثوقة مقارنة بالحليب المعلب.

ونصح رجب، ربات البيوت باستخدام بعض الخصائص الحسية للكشف المبدئى عن الغش فى الألبان السائبة، موضحًا أنه يمكن اختبار اللبن بصريًا بسكب قليل منه فى كوب زجاجى ثم سكبه فى كوب آخر، وملاحظة الغشاء المتبقى على جدار الكوب؛ فإذا كان يحجب الرؤية فهذا مؤشر على جودته، أما إذا كان شفافًا مثل الماء فهذا يدل على الغش.

وأشار رجب، إلى إمكانية اختبار ملمس الدهن بوضع قليل من اللبن على الإصبع وملاحظة اللزوجة؛ فغياب ملمس الدهن يشير إلى نزع الدسم أو الغش، مبينًا أن الطعم الطبيعى للحليب هو حلو خفيف بسبب اللاكتوز، وملح خفيف بسبب الأملاح، مع طعم دهنى مميز، محذرًا من وجود مرارة فى الطعم، والتى تمثل إشارة بأن هذا اللبن ملوث.

ودلل رجب، على أن الحموضة العالية تشير إلى أن اللبن سيتجبن بسرعة عند تعريضه للحرارة، ونصح باختبار كمية صغيرة على النار قبل استخدام الكمية الكبيرة، كاشفًا النقاب عن وجود العديد من طرق الغش الشائعة، مثل إضافة النشا لزيادة الكثافة، ويمكن الكشف عن ذلك بإضافة صبغة يود إلى اللبن؛ فإذا تحول اللون إلى الأزرق فهذا دليل على وجود النشا.

وأشار إلى غش الألبان بماء الأكسجين، وهى مادة كيميائية تُضاف لمنع ارتفاع الحموضة والتجبن، ولكنها مادة غير صحية.