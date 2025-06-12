شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة وسط البلد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة شملت شارع الشريفين، ومنطقة البورصة، وممر بهلر رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وم. محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ود. عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، وعددا من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على حرص الدولة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والحفاظ عليها مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أى تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.

كما التقى محافظ القاهرة خلال الجولة مع عدد من شاغلى عقارات وسط المدينة لاستطلاع رأى الشاغلين فيما تم من أعمال تطوير القاهرة الخديوية، والاستماع لمقترحاتهم، وبحث سبل مشاركتهم فى أعمال التطوير الجارية طبقًا لقواعد التنسيق الحضارى.

كما بحث محافظ القاهرة مقترحات مشاركة المجتمع المدنى وشاغلى العقارات لاستدامة أعمال الصيانة والحفاظ على أنظمة النظافة والإنارة، مع السماح بممارسة الأنشطة الملائمة للمنطقة التراثية فقط، لإعادة المنطقة إلى رونقها القديم.

كما تناول اللقاء مناقشة تفعيل اتحاد للشاغلين، وإنشاء حساب للانفاق على أعمال الصيانة لضمان استدامتها.