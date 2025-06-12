شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنساني.. الداخلية تساعد سيدة تعثرت داخل شقتها والان مع تفاصيل الخبر

فى لفتة إنسانية، استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مسنة محتجزة داخل عقار وغير قادرة على الحركة بالقاهرة، جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بأنه حال تواجده بالشقة محل سكنه ، تناهى لسمعه استغاثة من إحدى جيرانه (سيدة "مسنة") داخل شقتها، وغير قادرة على الحركة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتبين تعثرها داخل مسكنها وعدم قدرتها على الحركة، وتم مساعدتها وتقديم الرعاية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.