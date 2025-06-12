شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: لا للمزايدات.. السيادة المصرية خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "لا للمزايدات.. السيادة المصرية خط أحمر"، استعرض الخليج 365 في عدده الورقى الصادر غدا الجمعة، موقف الدولة المصرية الراسخ من دعم ومساندة الدولة للقضية الفلسطينية، وأن مصر ترحب بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية.

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