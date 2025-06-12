شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: منتشرون بشكل مناسب فى المنطقة استعدادا لأى طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث أن القوات الأمريكية منتشرة بشكل مناسب فى المنطقة استعدادا لكل حالات الطوارئ.

وأشار هيجسيث "ملتزمون بتهيئة الظروف الملائمة للسلام والمحادثات بحيث لا تستطيع إيران تطوير سلاح نووى".

وأضاف " الرئيس ترامب ملتزم بعملية سلمية مع إيران ومنحها كل الفرص والمحادثات لا تزال مستمرة".

يذكرأن، أعلنت البحرية الأمريكية، أمس عن حالة التأهب القصوى فى قاعدتها بالبحرين.

وقال مسؤول أمريكى لرويترز، إنه يمكن لأفراد الجيش الأمريكى فى البحرين المغادرة مؤقتا بسبب تصاعد التوترات الإقليمية.