شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهندية: ارتفاع قتلى الحادث الناجم عن تحطم الطائرة إلى أكثر من 290 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الهندية ارتفاع قتلى الحادث الناجم عن تحطم الطائرة إلى أكثر من 290 شخصا، بحسب شبكة العربية.

وتحطمت طائرة ركاب من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، تابعة لشركة الخطوط الهندية بعد دقائق قليلة على إقلاعها من مطار أحمد أباد، فى طريقها إلى مطار جاتويك الإنجليزى.

وقال قائد شرطة مدينة أحمد أباد "يبدو، إنه لا ناجين من تحطم الطائرة الهندية".

وأشار قائد شرطة أحمد أباد إلى وجود "ضحايا" على الأرض فى مكان تحطم الطائرة، قرب المطار وهم 169 هنديا و53 بريطانيا و7 برتغاليين وكنديا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وكانت رويترز نقلت عن الشرطة الهندية قولها إنه تم "انتشال أكثر من 100 جثة" من موقع تحطم طائرة الركاب الهندية.

وكان المدير العام لهيئة الطيران المدنى فايز أحمد كيدواي، قال لوكالة الأسوشيتد برس إن "الرحلة إيه أى 171 للطائرة من طراز بوينغ 787 تحطمت فى منطقة سكنية يطلق عليها ميجانى ناجار بعد 5 دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي".

وذكرت قناة "سي.إن.إن نيوز-18" التلفزيونية الهندية أن الطائرة تحطمت فوق قاعة الطعام فى نزل لكلية طب بجامعة حكومية، مما أسفر عن مقتل الكثير من الطلاب.