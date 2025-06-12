شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنفى شائعة زيادة رسوم تراخيص السيارات والان مع تفاصيل الخبر

تداولت إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى شائعة تتضمن الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور.

وقالت الداخلية في بيان لها: بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث لم يحدث أية تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023، ويوجد بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لوحات إرشادية توضح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد التراخيص بما فيها الإجراءات الإلزامية والإختيارية.. وأن كافة الإجراءات تتوافق مع صحيح القانون.. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.