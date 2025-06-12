شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكى يسجل أدنى مستوى له منذ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض مؤشر الدولار الأمريكى بنسبة 0.6 %، اليوم الخميس، ليصل إلى 97.86 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، في إشارة إلى الضغوط المتصاعدة على العملة الأمريكية وسط ازدياد التوترات الجيوسياسية والمخاوف التجارية العالمية، بحسب شبكة العربية.

جاء هذا التراجع في ظل موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق، حيث انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته خلال عام 2025، بالتوازي مع تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية من ذرواتها القياسية.

وأدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، إلى جانب القلق المتنامي من هشاشة الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، إلى دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والسندات الحكومية.

كما انخفض الدولار بعد أن صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للصحفيين بأنه سيرسل رسائل إلى شركاء التجارة يحدد فيها أسعار التعريفات الجمركية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، مع اقتراب نهاية فترة التوقف المؤقت لمدة 90 يوماً لما تسمى الرسوم المتبادلة الشهر المقبل.

كان المستثمرون يستوعبون أيضاً الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مع سماح إدارة ترمب للعسكريين بمغادرة الشرق الأوسط.