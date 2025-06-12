شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتح منشأة الجمرات للإعلام.. إنجاز هندسى وتنظيمى استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت هيئة تنظيم الإعلام بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جولة ميدانية خاصة للوفود الإعلامية المحلية والدولية إلى منشأة جسر الجمرات بمشعر منى، وذلك فى إطار إبراز الجهود التنظيمية والإنشائية التى تبذلها المملكة لتأمين تجربة آمنة وسلسة لضيوف الرحمن خلال أداء شعيرة رمى الجمرات.

وقد اطلع الإعلاميون المشاركون فى الجولة - من ضمنهم موفد الخليج 365 بالأراضى المقدسة - على تفاصيل التصميم الهندسى المتطور للجسر، الذى يُعد من أبرز مشاريع إدارة الحشود فى العالم الإسلامى، نظرًا لطبيعته المعمارية المعقدة وقدرته الاستيعابية الضخمة التى تتيح تحرك أكثر من 300 ألف حاج فى الساعة الواحدة بأمان وانسيابية.

وخلال الجولة، قدّم المسؤولون والمهندسون المختصون شروحات موسعة حول الطبقات المتعددة للجسر، ونقاط الدخول والخروج، وآليات تفويج الحجاج، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة فى المراقبة والتنظيم، والتى تشمل الكاميرات الذكية، وأنظمة الإرشاد الصوتى والمرئى، والممرات المصممة لتفادى التكدسات.

وأكد القائمون على المشروع أن منشأة الجمرات بُنيت وفق دراسات دقيقة لحركة الحشود، وتم تطويرها على مراحل بما يراعى التوسع المستقبلى فى إعداد الحجاج، مشيرين إلى أن الجسر لا يُعد مجرد ممر بل منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الذكية والسلامة الإنشائية، مدعومة بخطط طوارئ وإسعاف متقدمة.

من جانبهم، عبّر الإعلاميون عن إعجابهم الشديد بمستوى التخطيط والتنفيذ فى منشأة الجمرات، مؤكدين أن ما شاهدوه يبرهن على أن المملكة لا تدخر جهدًا فى تسخير كل الإمكانات الهندسية والتقنية لخدمة الحجاج، وضمان أدائهم للمناسك فى بيئة آمنة ومنظمة.

وتُعد الجولة الإعلامية جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تمكين الإعلام من نقل صورة دقيقة وواقعية لما تحقق على الأرض، وتوثيق ما تبذله السعودية من جهود غير مسبوقة لتيسير مناسك الحج، خاصة فى المناطق التى تشهد أعلى معدلات التجمعات البشرية.