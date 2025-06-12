شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: إيرادات الهيئة السياحة العلاجية تضاعفت 3 مرات منذ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى فيديو وثائقي نُشر على منصاتها الرسمية للتواصل الاجتماعي، قصة التحول الصحي بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، وجهود مستشفيات الهيئة الخمس بجنوب سيناء لدعم مشروع السياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، الذي يُجسد رؤية الدولة في دمج الرعاية الصحية بالتنمية الشاملة، وتحقيق جودة حياة للمواطن المصري والسائح الوافد على حدٍ سواء.

يسلط الفيديو الضوء على النقلة النوعية في المنظومة الصحية بجنوب سيناء، في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في تخطي التحديات الجغرافية، عبر بنية تحتية طبية متقدمة، ومستشفيات معتمدة دوليًا، ووحدات ومراكز طب أسرة ترتبط رقميًا بمنشآت الرعاية الثانوية والحرجة.

كما يبرز الفيديو مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج متكامل للرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية، حيث حصل المستشفى على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا، إلى جانب اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، فيما يُعد كذلك أول مستشفى حكومي "أخضر- صديق للبيئة" في مصر معتمد من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH).

ويُسلط الفيلم الضوء كذلك على مستشفى طابا المركزي، الذي يستقبل حالات دولية وسياحية، إلى جانب استقباله العديد من حالات الطوارئ على مدار الساعة بحكم موقعه الحدودي. كما يتناول الفيلم الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفى رأس سدر ومجمع الفيروز الطبي ومستشفى سانت كاترين، والتميز الملحوظ في أداء الفرق الطبية داخل مختلف الأقسام، بما في ذلك أقسام العلاج الطبيعي، الرعاية المركزة، الحضانات، الجراحات التخصصية، والأسنان.

ويستعرض الفيلم رحلة المنتفع من بداية دخوله عبر مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية والبالغ عددها 21 وحدة ومركزًا لطب الأسرة بجنوب سيناء، وحتى تلقيه الخدمة في المستشفيات عالية التجهيز، في إطار منظومة متكاملة تعتمد على التحول الرقمي وربط السجلات الصحية إلكترونيًا لضمان أعلى جودة للخدمة الصحية وسرعة الاستجابة.

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن مشروع هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر" يُمثل مستقبل الرعاية الصحية الذكية، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الصحة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي في مجال السياحة العلاجية، ويبرز الفيديو شهادات حية من مرضى أجانب من مختلف الجنسيات وإشادات بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات الهيئة بجنوب سيناء

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن ما تحقق في جنوب سيناء يُعد إنجازًا استثنائيًا في بيئة جغرافية صعبة، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء تخطت 4 مليار جنيه مصري، منوهًا إلى تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 26 منشأة صحية تابعة للهيئة بالمحافظة، منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء وحتى الآن.

وقال السبكي: "السياحة العلاجية أحد أبرز محاور استراتيجية الهيئة، لافتًا إلى تضاعف إيرادات الهيئة من السياحة العلاجية ثلاث أضعاف ما كانت عليه في النصف الثاني من 2023، مؤكدًا أن جنوب سيناء نموذج فريد يجمع بين الطبيعة الساحرة، والبنية الصحية الرقمية، والخدمة الطبية بمعايير عالمية، ما يجعلها مؤهلة لتكون وجهة علاجية عالمية رائدة تحت شعار: "نرعاك في مصر".