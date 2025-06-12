شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الشئون الصحية: رفع مؤشرات أداء المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور حموده الجزار؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة؛ اجتماعاً مع مديري المستشفيات؛ في إطار تقييم مستوى الأداء؛ ووضع رؤية للفترة القادمة؛ وإيجاد حلول لأى معوقات تحول دون رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور؛ وشكرهم على جهدهم المبذول خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ثم انتقل بعد ذلك إلى مناقشة بعض النقاط التي رصدها؛ أثناء المرور على المستشفيات؛ على سبيل المثال وليس الحصر مدى التزام مديري المستشفيات أو من ينوب عنهم بالتواجد داخل المستشفى خلال إجازات الأعياد والعطلات الرسمية، ومدى التزام مديري الطوارئ بالمستشفيات بسرعة الإبلاغ عن الحوادث والأزمات ؛ وكيفية التعامل معها فور وقوعها.

وناقش الاجتماع استجابة مدير المستشفى بالرد الفوري على أى تواصل مع فريق إشراف المديرية ورفع مؤشرات أداء المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة ومكافحة العدوى؛ ورفع مؤشرات أداء العمليات الجراحية؛ وزيادة نسب الإشغال بالمستشفيات؛ لتنافس بذلك المؤسسات الطبية الكبرى بالقاهرة والاستجابة الفورية للبيانات المطلوبة من المديرية أو الجهات الإشرافية؛ مع التأكد من دقة وصحة البيانات المرسلة وعمل وتجديد عقود الصيانة للقوى الكهروميكانيكية بالمستشفيات (المولدات الكهربائية والمصاعد).

واستعرض الاجتماع آليات المتابعة والإشراف على عقود الأمن والنظافة والتغذية بصفة دورية مع متابعة موقف الرعايات والحضانات ومستويات الإشغال والتواصل مع غرفة 137؛ وغرفة الطوارئ بالمديرية، والحد من قوائم الانتظار والحرص على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الطويل المدى منها بعد الولادات، والحد من القيصريات وتشجيع الرضاعة الطبيعية.