شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأَوْلى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظات الجمهورية أول بشائر الخير في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لتوزيع (80) طنًّا من اللحوم البلدية على الأسر الأَوْلى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وتعم جميع المحافظات بحد أدنى (2000) أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة، وذلك من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بواقع (2) طن لكل محافظة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: يوم الخميس ١٢ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ثانيًا: يوم الأحد ١٥ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية والبحر الأحمر.

ثالثًا: يوم الاثنين ١٦ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الدقهلية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ.

رابعًا: يوم الثلاثاء ١٧ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وأسيوط والوادي الجديد.

خامسًا: يوم الأربعاء ١٨ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا.

سادسًا: يوم الخميس ١٩ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان.

سابعًا: يوم الأحد ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ثامنًا: يوم الاثنين ٢٣/ ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية.

تاسعًا: يوم الثلاثاء ٢٤/ ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.

عاشرًا: يوم الأربعاء ٢٥/ ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات أسيوط وسوهاج.

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع من خلال مشروع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف للأسر المستحقة والأَوْلى بالرعاية.