شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "بداية" تطلق تطبيق 5Seconds الأول من نوعه فى مصر لتقديم تجربة تربوية تفاعلية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تطبيق “5Seconds”، وهو أول تطبيق تربوي تفاعلي من نوعه في مصر. يُقدم التطبيق مجانًا للأطفال، ويهدف إلى ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، وتنمية الذكاء العاطفي والمهارات الحياتية من خلال تجربة درامية ممتعة تتيح للأطفال اتخاذ قرارات في مواقف مستوحاة من الحياة اليومية.

يأتي إطلاق “5Seconds” ضمن رؤية مبادرة “بداية” لبناء جيل مصري واعٍ منذ الطفولة باستخدام أدوات تعليمية مبتكرة تواكب العصر وتخاطب لغة الجيل الجديد. يتيح التطبيق للأطفال التفاعل مع قصص درامية تمنحهم فرصة اتخاذ قرارات تحدد نهاية القصة، مما يعزز قدرتهم على التفكير النقدي وفهم نتائج اختياراتهم بطريقة تربوية ممتعة.

يضم التطبيق 42 فيلمًا قصيرًا يؤدي أدوارها طلاب من المدارس المصرية، مستوحاة من الواقع اليومي للأطفال، لتعزيز مهاراتهم في اتخاذ قرارات بسيطة ذات أثر كبير. يعتمد التطبيق على أسلوب “Storytelling” التفاعلي، حيث يصبح الطفل شريكًا في القرار وليس مجرد متفرج، مما يجعل التجربة ممتعة وغنية بالإثارة والمغامرة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية: “إن إطلاق تطبيق “5 Seconds” يعكس التزام مبادرة ‘بداية’ بتعزيز التربية الإيجابية وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر. نسعى من خلال هذا التطبيق إلى تمكين الأطفال من اتخاذ قرارات واعية من خلال تجربة تعليمية ممتعة، مستفيدين من أحدث التقنيات التكنولوجية للوصول إلى كل ركن في مصر، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.”

من جانبها، قالت ساندرا نشأت، مخرجة تطبيق “5Seconds”:

“نسعى من خلال هذا التطبيق إلى تقديم تجربة تعليمية غير تقليدية تجمع بين الفن والتكنولوجيا. التطبيق يضع الطفل في قلب الموقف، حيث يتفاعل مع القصة ويتعلم من خلال تجربته الخاصة. نهدف إلى زرع القيم الإيجابية وتعزيز السلوك الواعي بأسلوب ممتع يناسب عقول الأجيال الجديدة”.

يتماشى إطلاق “5Seconds” مع أهداف مبادرة “بداية” لدعم الشباب والأطفال من خلال برامج متكاملة تشمل التعليم، الصحة، والثقافة، بهدف تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أفضل يبدأ من تطوير الإنسان المصري.