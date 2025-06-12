شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتفقد محطة مصر برمسيس ويوجه بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للمرة الثانية خلال 4 أيام، جولة تفقدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، وذلك لمتابعة انضباط العمل بالمحطة واتخاذ هيئة السكك الحديدية كافة الإجراءات التى تساهم فى تسهيل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط الشبكة المختلفة وانتظام جداول التشغيل.

بدأت الجولة بتفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر والمول التجارى وبهو المحطة والارصفة بالإضافة إلى بوابات التذاكر الإلكترونية التى تساهم فى عدم دخول الركاب للارصفة بدون تذكرة وكذلك انتشار مسئولى الصيانة الخاصة بالبوابات على مدار الساعة لاصلاح اى اعطال مفاجئة واتخاذ كافة التدابير التى تكفل عدم حدوث زحام بالارصفة وقيام المحطات التى يتوافر بها إذاعة داخلية بإعلام الجمهور بشكل مستمر بمواعيد قيام القطارات بمختلف الخطوط وأرقام الأرصفة التى يتواجد بها كل قطار بالإضافة إلى القيام بأعمال نظافة القطارات والمحطات على مدار الساعة.

والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعدد من الركاب والذى بمستوى الخدمة المقدمة والتى اصبحت ملموسة على أرض الواقع وأكد الوزير للركاب أن كل من فى الوزارة وكافة العاملين بكافة هيئاتها ومنها هيئة السكك الحديدية موجودون فى أماكنهم لخدمة المواطنين وجمهور الركاب مشيرا إلى استمرار، تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بكافة محاورها الخمسة لاستمرار تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وخلال جولته بأرصفة المحطة شاهد الوزير عدد من شبابيك قطار رقم 185 القادم من بورسعيد إلى سوهاج مرورا بالقاهرة وقد تم رشقها بالحجارة فوجه الوزير باستمرار حملات التوعية الخاصة بالتحذير من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ومناشدة المواطنين بالمساهمة مع هيئة السكك الحديدية فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة وضرورة الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذى يخدم ملايين الركاب يوميا وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة واستمرار عقد ندوات توعية من قبل مسئولى هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشى إدارة الأوقاف بالاضافة إلى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالى والمواطنين بها وذلك بهدف التأكيد عاى ضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع فى التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التى تتسبب فى تعريض حياه الركاب وسائقى القطارات للخطر، وتعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية.

ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية ونواب رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية وعدد مديرى العموم بمنطقة القاهرة بهيئة السكة الحديد وبحضور المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية الخدمات التى تقدمها هيئة السكة الحديد لخدمة المواطنين، وهو يستتبع أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب وتقديم اعلى مستويات الخدمة لهم مؤكدا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز المجتهدين ومكافأتهم، ومعاقبة المقصرين وعدم التهاون مع أى مقصر فى تأدية المهام الموكلة اليه وإعلام كافة العاملين بذلك لتحفيز كافة العاملين للاجتهاد فى العمل

وأشار إلى أن على الجميع أن يتسابق فى المحافظة على كافة ممتلكات ومهمات السكة الحديد والتصدى بحزم لأى محاولة لسرقة أو إتلاف لتلك الممتلكات أو المهمات المملوكة.

وأكد الوزير على أهمية اتخاذ كافة السبل لزيادة إيرادات الهيئة، سواء من خلال منع الركوب بدون تذكرة، أو من خلال الاستغلال الاستثمارى الأمثل لكافة محطات واملاك هيئة السكك الحديدية، والحرص على تحصيل مستحقات الهيئة.

مشددا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين فى السكة الحديد، بالتزامن مع تطبيق آلية دقيقة لاختيار العناصر الجديدة، وتأهيل العناصر الحالية، والدفع بالقيادات الشابة المؤهلة علميا والمنضبطة والمجتهدة لتولى المناصب المختلفة، وخلق صف ثانٍ وثالث ورابع من الكوادر المؤهلة لقيادة الهيئة خلال الأعوام القادمة.

وأكد الوزير على الحرص على دعم كافة الورش وتوفير المعدات التى تساهم فى إجراء الصيانة اللازمة لكافة القطارات، وفقًا لمقاييس الجودة، مع التأكيد على استخدام قطع غيار أصلية، وأهمية تنظيم مخزون قطع الغيار فى الورش والعمل على تصنيع بعضها محليًا. وعدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية، بالإضافة إلى انتشار فرق الصيانة بكافة المحطات للتدخل الفورى فى حال حدوث أى أعطال.

وشدد الوزير على أهمية العناية بكافة الشكاوى الواردة وفحصها، والعمل على معالجة الشكاوى الصحيحة بما يساهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات والخدمات المميزة لجمهور الركاب.

ووجّه الوزير رئيس وقيادات الهيئة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين بالهيئة بمختلف المناطق للاستماع إلى التحديات والمشاكل والمقترحات، بما يساهم فى تطوير العمل وخلق بيئة عمل مناسبة تعود بالإيجاب على أداء الموظفين، والاستمرار فى تحسين مستوى الخدمة وإرسال المجتهدين من الموظفين بالهيئة للخارج بالتعاون مع الشركات العالمية التى تتعاون مع هيئة السكك الحديدية لاكتساب الخبرات اللازمة والتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا كما استعرض الوزير الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الخطوط الجديدة الجارى تنفيذها والخطوط الجارى ازدواجها حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع وتنفيذها وفقا لأعلى مقاييس الجودة نظرا لاهميتها فى تسهيل حركة تنقل المواطنين خدمة حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية المختلفة.

نائب رئيس الوزراء يتفقد محطة مصر برمسيس



نائب رئيس الوزراء يتفقد محطة مصر برمسيس



نائب رئيس الوزراء يتفقد محطة مصر برمسيس