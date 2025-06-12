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مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

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  • مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن 1/6
  • مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن 2/6
  • مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن 3/6
  • مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن 4/6
  • مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن 5/6
  • مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الغني

الخميس، 12 يونيو 2025 02:50 م

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري غداً الجمعة، 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلي أرض الوطن بواقع، 11 رحلة جدة - القاهرة، ورحلة جدة - باماكو، و 8 رحلات المدينة المنورة - القاهرة، وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية وحجاج قرعة القاهرة والجيزة وتضامن القاهرة والإسماعيلة وبورسعيد ومطروح والمنوفية والغربية وحجاج دولة مالي والترانزيت، والعمل والإقامة وحج الأفراد والأجانب.

وتنقل الشركة الوطنية مصر للطيران خلال موسم الحج هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

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حجاج بيت الله الحرام

 

 

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حجاج بيت الله الحرام

 

 

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حجاج بيت الله الحرام

 

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حجاج بيت الله الحرام

 

 

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حجاج بيت الله الحرام

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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