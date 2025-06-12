شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تمتلك سواحل حيوية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وكوستاس كاديس، مفوض الاتحاد الأوروبى المعنى بالثروة السمكية، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجالات مصائد الأسماك، الثروة السمكية المستدامة، وحماية البيئة البحرية.



وأكد وزير الزراعة أنه على الرغم من أن مصر لا تطل مباشرة على المحيطات، إلا أنها تمتلك سواحل حيوية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهما جزء لا يتجزأ من النظام البيئى البحرى العالمى، كما أن صحتهما تؤثر بشكل مباشر على القدرة على توفير الغذاء وتعزيز الاقتصاد الأزرق، لافتا إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها التنمية المستدامة للمصايد السمكية، ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة فى القطاع السمكي.

وشدد الوزير على أن التحديات التى تواجه البحار والمحيطات، مثل التلوث، والتغيرات المناخية، والصيد الجائر وغيرها، هى تحديات عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية، مؤكدًا على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لتطبيق أفضل الممارسات والمعارف العلمية لضمان استدامة مصادرنا السمكية للأجيال القادمة، نظرًا للارتباط الوثيق بين صحة المحيطات والبحار ومستقبل الأمن الغذائى العالمي.

وخلال اللقاء، استعرض فاروق جهود مصر فى تطوير قطاع الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج السمكى بما يضمن الأمن الغذائى، مع الالتزام بالممارسات المستدامة التى تحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية فى تعزيز قدراتها وزيادة إنتاجيتها، وكافة جهود حماية البيئة البحرية المصرية، كما وجه "فاروق" الدعوة لمفوض الاتحاد الأوروبى لزيارة مصر للاطلاع على التطورات الجديدة بقطاع الثروة السمكية فى مصر.

ومن جانبه، أعرب "كاديس" عن سعادته لمشاركة وزير الزراعة المصرى فى الجلسة الوزارية الهامة المقامة على هامش المؤتمر الأممى الهام، وتلبية الدعوة بالحضور والمشاركة، الأمر الذى يعكس التزام مصر الراسخ بالحفاظ على الثروات البحرية وتنميتها، بما يدعم الأمن الغذائى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.



وأشاد مفوض الاتحاد الأوروبى بالدور المحورى الذى تلعبه مصر فى المنطقة فى مجال الأمن الغذائى والمحافظة على البيئة البحرية، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبى لتقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات مع مصر فى هذا الإطار.

ووجه " كاديس" الدعوة لوزير الزراعة لحضور الاجتماع الوزارى والمقرر عقده خلال العام المقبل لمراجعة اعلان مالطا الوزارى الصادر عام 2017 فى ضوء رؤية مصر فى التعديلات المقترحة على الاعلان الوزارى الجديد تقديرا لدور مصر الاقليمى فى هيئة مصائد البحر المتوسط.

وناقش الجانبان التعاون المشترك، بإطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز القدرات فى مجال إدارة مصائد الأسماك المستدامة وتقنيات الاستزراع السمكى الحديثة، وتقديم الدعم الفنى كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التى تواجه البحار والمحيطات، مثل الصيد الجائر والتلوث البحرى وتغير المناخ وانظمة التتبع، فضلا عن عقد اجتماعات فنية بين الجانبين لمناقشة الحلول المقترحة والإجراءات التنفيذية، المقرر مناقشتها فى إجتماع اللجنة العامة فى نوفمبر المقبل، فضلًا عن مناقشة حصص الدول فيما يتعلق بالتونه زرقاء الزعانف.

يأتى هذا اللقاء فى إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وخاصة فى القطاعات الحيوية كقطاع الزراعة والثروة السمكية، والدور المصرى الفاعل فى المحافل الدولية المعنية بالبيئة البحرية، بما يخدم مصالحها الوطنية ويسهم فى تحقيق الأهداف الأممية الرامية إلى حماية الكوكب.

ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة المصرى فى الجلسة الوزارية المقرر عقدها على هامش المؤتمرغدًا الجمعة الموافق 13 يونيو الجارى بحضور رفيع المستوى من الوزراء ورؤساء الوفود ممثلى الدول الأعضاء فى هيئة مصايد الأسماك بالمنطقة.

حضر اللقاءات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور أحمد سنى الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.