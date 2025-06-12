شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الطرق والمنطقة السكنية بموقع حادث الطائرة الهندية المنكوبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت السلطات الهندية الطرق المؤدية إلى مطار أحمد آباد غربى الهند، عقب تحطم طائرة تابعة للخطوط الهندية بعد دقائق من إقلاعها في اتجاهها إلى مطار جاتويك فى العاصمة البريطانية لندن، وعلى متنها 242 شخصا.



الطائرة المنكوبة

وتحطمت الطائرة الهندية وهي من طراز بوينج 787 في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد دقائق من إقلاعها الساعة 13:38 بالتوقيت المحلي، حيث تم إغلاق المنطقة المحيطة بموقع التحطم للسماح لخدمات الطوارئ بالوصول.



اشتعال الحريق فى الطائرة المنكوبة

وهرعت فرق الإطفاء والفرق الطبية لـ مكان الحادث، وتم تفعيل الطوارئ في المطار، ونُقل العديد من الركاب المصابين إلى المستشفيات القريبة. ولا تزال فرق الإنقاذ الطبية وفرق الإطفاء فى موقع الكارثة.



الطائرة المنكوبة

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية، إن "الرحلة رقم "إيه آى 171"، التي كانت متجهة من أحمد آباد إلى مطار جاتويك بلندن، تعرضت لحادث، مشيرًا إلى أنه جارى التحقق من التفاصيل.



سقوط طائرة هندية

وأكدت الخطوط الجوية الهندية (آير إنديا)، أن الطائرة كانت تقل 242 راكبا ومن أفراد طاقمها، من بينهم 169 مواطنا هنديا و53 بريطانيا وكنديا واحدا، بالإضافة إلى سبعة برتغاليين، مشيرة إلى أنه يتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.



فرق الإنقاذ

وأشارت إلى أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات الهندية في تحقيقاتها لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.



تحطم الطائرة الهندية



موقع الطائرة المنكوبة

موقع تحطم الطائرة الهندية



الطائرة الهندية