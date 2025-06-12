شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناقش الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بـ إمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الأحد القادم 15 يونيو 2025، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة ، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية( موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، مع اجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ كافة الاجراءات طوال أيام الامتحانات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 111296 طالب وطالبة موزعين على 257 لجنة من بينهم 6 لجان خاصة بمعهد ناصر، ومعهد الأورام، ومستشفى 57357، ومركز الإصلاح ببدر حيث يؤدى الإمتحانات 44070 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم، و 22723 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، و 33201 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، بالإضافة لطلاب المدارس الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024- 2025 بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار.

وأكد محافظ القاهرة بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين بكافة وسائل الراحة.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تجهيز استراحات المراقبين مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم، كما تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الامتحانات.