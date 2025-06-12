شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024/2025 بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

أعلن فضيلة الدكتور أحمد بدير شعبان رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة جنوب سيناء الأزهرية نتيجة الشهادتين على مستوى المحافظة، وهنأ أبناءه الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

حيث اعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024 / 2025.

للاستعلام عن النتيجة عبر الرابط الرسمي للأزهر الشريف من هنــــــــــــا .

قال فضيلة الدكتور أحمد بدير شعبان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية نتيجة الشهادتين على مستوى المحافظة، وهنأ أبناءه الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح وقد بلغت نسب النجاح كالتالى: الشهادة الابتدائية: 89.41%و الشهادة الإعدادية: 86.43%

ووجه فضيلته الشكر والتقدير لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات والتصحيح ورؤساء اللجان والكنترولات على الجهد المبذول طوال العام.



وقد أشاد فضيلة الدكتور أحمد بدير بجهود المعلمين والمعاهد واللجان الفنية وأعمال الكنترول، مؤكدًا أن النتائج تعكس التزام الجميع وتفانيهم في أداء العمل، كما وجه التهنئة لأبنائه الطلاب وأولياء الأمور على هذا التفوق.



وتتمنى منطقة جنوب سيناء الأزهرية دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، ومزيدًا من التقدم في الأعوام القادمة.



