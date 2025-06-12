شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: صندوق دولى لحماية العمال من المخاطر البيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن إنشاء صندوق دولي لحماية العمال من المخاطر البيولوجية أصبح ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، في ظل تصاعد حجم تلك المخاطر، خصوصًا في الدول النامية.

وأوضح "المهيري"، في تصريحات صحفية على هامش ختام فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي استضافته مدينة جنيف خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 5 آلاف ممثل عن أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال)، أن هذا الصندوق يمثل استجابة واقعية لتحديات الصحة والسلامة المهنية التي تواجه الطبقة العاملة عالميًا.

وأضاف أن الهدف من إنشاء الصندوق هو دعم جهود منظمة العمل الدولية في رفع مستوى الوعي بالمخاطر البيولوجية، وتعزيز استراتيجيات الوقاية، إلى جانب استمرار تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، لاسيما الدول النامية التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الإمكانيات الكافية للتصدي لتلك التحديات.

وأشار المهيري إلى أن الصندوق المقترح سيكون بمثابة جهة تمويلية وتنفيذية لدعم المشروعات والبرامج التدريبية، والمساهمة في ترسيخ مفهوم السلامة والصحة المهنية كجزء لا يتجزأ من العمل اللائق، بما يعزز من بيئة العمل الآمنة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن الصندوق سيمثل ذراعا تنفيذية فعالة لمنظمة العمل الدولية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية موجهة للعمال وأصحاب العمل، تركز على كيفية الوقاية من المخاطر البيولوجية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات ذات الصلة في مختلف الدول.



