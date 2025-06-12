شكرا لقرائتكم خبر عن "مازلت هنا" مشروع تخرج يوثق حياة شباب ودعوا دور رعاية الأحداث وبدأوا من جديد والان مع تفاصيل الخبر

نفذ طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، قسم إذاعة وتلفزيون البرنامج الإنجليزي، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مازلت هنا"، يوثق رحلة الشباب داخل دور الرعاية، مرورًا بخروجهم إلى المجتمع، ومحاولاتهم المستمرة للاندماج والتغلب على الوصمة الاجتماعية التي تلاحقهم.

يركز الفيلم، الذي تبلغ مدته 14 دقيقة، على تفاصيل حياتهم اليومية، من التعليم والعمل، وحتى التفاعل مع العالم الخارجي، مقدّمًا صورة إنسانية مغايرة لما هو شائع عن هذه الفئة.

وقد وسع الفريق نطاق المشروع بإنتاج إعلان خدمة عامة (PSA) وبودكاست يتناولان القضية من زوايا أعمق، حيث استضاف طبيبا نفسيا تحدث عن الصدمات النفسية التي يواجهها هؤلاء الشباب، وتأثير النظرة المجتمعية عليهم، مشددًا على أهمية إعادة تأهيلهم ودعمهم بدلاً من عزلهم.

يأتي المشروع كمبادرة إعلامية توعوية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية المرتبطة بدور رعاية الأحداث، وفتح باب النقاش حول كيفية احتواء هؤلاء الشباب ومنحهم فرصًا حقيقية للبدء من جديد.

ويضم المشروع فريق عمل مكون من يارا أحمد، منة عبد النبي، حبيبة محمد، نهى محمد، نورهان خيري، تريفينا بولس، روان حسن، نهى حنفي، رحمة خالد، فرح السيد، شهد حلمي، شهد إبراهيم، سارة أمجد، جنة علي، سما أسامة، إسراء رضا، سلمى الشربيني، روان يحيى، سيدونيا، تحت إشراف دكتور منة عبدالحميد المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، و شيري عصام و فيروز عبدالمعبود المدرسان المساعدان بالقسم.