شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش مع برنامج الأمم المتحدة مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها فى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي والتى ستبدأ جولة جديدة منها فى أغسطس القادم، حيث أوضحت أن رئيس جهاز شئون البيئة المصرى باعتباره رئيس الوفد التفاوضى المصرى قدم تقريره بعد الجولة التفاوضية الأخيرة، كما دعت وزيرة البيئة لاجتماع يضم كافة الوزراء وممثلى الوزارات المعنية والخبراء، لمناقشة الموقف الأخير لمسودة مواد المعاهدة.

وأكدت وزيرة البيئة على جهودها من أجل إصدار مجلس الوزراء المصرى قرار المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذى خرج للنور بعد عامين من المشاورات بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى فبراير الماضى، وتم تنفيذ العديد من حملات التوعية المباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى للمواطنين وأصحاب المصلحة، والتى تؤكد انه سيتم تقليل هذه الأكياس، وتبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات سيتم فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ووصفت الوزيرة القرار بالخطوة الكبيرة التى خطتها مصر للانضمام لقطار الدول الأخرى التى تطبق إجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضحت وزيرة البيئة أن من النقاط الهامة لمصر فى المفاوضات كان الوصول لتوافق حول وضع الظروف الوطنية للدول فى الاعتبار، خاصة لدولة مثل مصر رغم تأثرها بتحدى التلوث بالأكياس البلاستيكية، إلا أنها دولة تنتج البلاستيك وهو جزء من اقتصادها والوظائف المتاحة بها، وهذا لابد أن يتم النظر له عند اجراء بهذا النوع من التحول.

كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية وجود آلية تمويلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك باعتبارها معاهدة جديدة بأهداف جديدة وعملية متعددة الأطراف جديدة، وفى الوقت ذاته أهمية المرونة فى تحقيق هدف تقليل التلوث البلاستيكى من خلال وضع لغة تتيح عملية تشاور مرنة للوصول إليه.

من جانبها أكدت أنجر أندرسون على أهمية النظر لدورة حياة انتاج البلاستيك، قبل منع إنتاجه من خلال حصر حجم ما يمكن تدويره منه والبدائل المتاحة وحجم المخلفات البلاستيكية التى سيتم التخلص النهائى منها فى المدافن لتحديد حجم المشكلة، وذلك فى ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA الذى لم يتحدث فقط عن الحد من التلوث البلاستيكى، بينما تطرق أيضًا إلى دورة حياة البلاستيك.