شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2025 فى الجيزة فور ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت معدلات بحث كثيرٌ من أولياء الأمور فى محافظة الجيزة، خلال الساعات الأخيرة، على محرك البحث "جوجل"، عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2025، وتقدير الدرجات ومراجعتها بدقة، تمهيدًا لاعتماد النتائج من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وإعلانها رسميًا.

ويمكن لأولياء الأمور فى محافظة الجيزة الاستعلام، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادى فى محافظة الجيزة برقم جلوس الطالب أو الطالبة من خلال الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. إعلانها بالمدارس بعد التصحيح

أو الحصول عليها من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب فى كشوف واضحة داخل المدارس، عقب انتهاء أعمال التصحيح واعتماد النتيجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) على مستوى الجمهورية لقرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات، مضيفة أنه تم عقد امتحان الفصل الدراسى الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل (اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية).

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن تنسيق القبول بالثانوية العام والفنى ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والتكنولوجيا التطبيقية ومدارس التمريض وجميع نوعيات المدارس بعد الإعدادية يتم من خلال المديريات التعليمية، حيث يتم تحديد درجات القبول فى هذه المدارس وفق درجات الطلاب فى نتيجة الشهادة الإعدادية.