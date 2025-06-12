شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة وأسئلة بإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) عن أسئلة وتدريبات فى الفيزياء تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة الامتحانات، التى تنطلق الأحد 15 يونيو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” فى السطور التالية تدريبات وأسئلة متنوعة بنظام (الاختيار من متعدد) على كل فصول مادة الفيزياء، تعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها لطلاب الثانوية العامة بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ووفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة (النظام الجديد)، يؤدى الطلاب يوم الأحد 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

وأطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025.

ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وفيديوهات وحصصًا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان.