شاهد موقع تحطم الطائرة الهندية وعلى متنها أكثر من 240 راكبا

تحطمت طائرة الخطوط الجوية الهندية، المتجهة من مطار أحمد آباد غربى الهند إلى لندن، بعد فترة وجيزة من إقلاعها فى منطقة ميجانى داخل حدود المدينة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن عمودًا داكنًا من الدخان يتصاعد فوق موقع التحطم، ويمكن رؤيته من مسافة كيلومترات عدة.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية، قد قال إنه جاري التحقق من التفاصيل، مؤكدًا أن "عدد القتلى والجرحى لا يزال مجهولًا"، وفقًا لقناة "نيوز 18" المحلية.

من جهتها، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الهندية، أن "طياري الطائرة المنكوبة أرسلوا إشارة استغاثة لإدارة خدمات التحكم، بعد إقلاعها بفترة وجيزة".

وتحطمت طائرة ركاب بمطار أحمد آباد فى الهند، على متنها 242 راكبًا، وفقا للبيانات الأولية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الهندية.

#WATCH | Debris at Air India plane crash site in Ahmedabad; Fire Services and other agencies present at the site pic.twitter.com/z9XsemwDnx