شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تفرض رسوما على نتيجة صفوف النقل بالمدارس الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة سعيد عطية، وكيل الوزارة، رسوما إدارية على طلاب صفوف النقل من الصف الأول الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بالمدارس الرسمية لمعرفة نتيجة الدور الأول، حيث أعلنت المديرية عبر موقعها الرسمى أنه تم إعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسى الثانى، فيما خصصت المديرية أرقامًا مدفوعة للاتصال بها لمعرفة النتائج عبر موقعها الرسمي، بخلاف ما كان متبعا بمعرفة النتيجة عبر الموقع الرسمى مجانا.

واشتكى أولياء الأمور من عدم تفعيل الرابط الإلكتروني لمعرفة النتيجة بشكل مجاني، موضحين أنه يتم دفع مبالغ مالية من أجل الحصول على النتيجة، من خلال كود فورى أو بطاقة الائتمان.

ونشرت مديرية التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي رسالة نصها" أهلا بك للحصول على نتيجتك: الخطوة الأولى: قم بالضغط على زر إتمام عملية الدفع للاستعلام عن النتيجة، الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة.

وقالت مصادر مسئولة إن المدارس الرسمية سلمت المديرية النتائج الخاصة بالطلاب صفوف النقل خلال الأيام الماضية لإعلانها رسميا ولكن المديرية حجبتها عن الطلاب ويتم الاستعلام فقط من خلال دفع المبالغ.



رسالة المديرية للطلاب