شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية والقراءات والان مع تفاصيل الخبر

ينشر" الخليج 365" رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات للدور الأول بالإسم ورقم الجلوس لطلبة الأقصر، حيث اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية والقراءات "التجويد- العالية- التخصص" للعام الدراسي 2024/2025.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 بنسبة نجاح 87.23% والإعدادية 76.84%

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة (87.23%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (30453)، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567) بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان (49009).

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 42.95%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 4949طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 38.93%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1789 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 61.32%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1172 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت 45.45%.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينًا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليميَّة متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه فضيلته بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر من خلال الرابط التالى: هنا..