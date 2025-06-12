شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. الدرجات المتوقعة من اليوم 12 يونيو 2025 حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 12 يونيو 2025 إلى الثلاثاء 17 يونيو 2025، على النحو التالى:

الخميس 12 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

الجمعة 13 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

السبت 14 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

الأحد 15 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

الإثنين 16 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

الثلاثاء 17 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من (8:4 صباحًا)، ونشاط رياح أحيانًا على على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.