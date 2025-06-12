شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت الآن.. نتائج الصفين الأول والثانى الإعدادى فى محافظة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الآن نتائج الصفين الأول والثاني الاعدادى فى جميع مدارس محافظة الإسماعيلية ، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال المدرسة المقيد بها الطالب او الطالبة.

وقال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إنه أعطي تعليمات مشددة لجميع المدارس ( ابتدائي - إعدادي - ثانوى) بمحافظه الإسماعيلية إعلان نتائج صفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتي الثاني الثانوى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع أن النتائج متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهولة بالمدرسة وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر.

يأتى ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025.