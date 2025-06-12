شكرا لقرائتكم خبر عن أولى مشاهد تحطم طائرة ركاب هندية وعلى متنها 242 شخصا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحطمت طائرة ركاب بمطار أحمد آباد فى الهند، على متنها 242 راكبًا، وفقا للبيانات الأولية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الهندية.

وأفادت قناة "NDTV" بسقوط طائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، بعد ثوانٍ قليلة من إقلاعها.

وذكرت وكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية نقلا عن غرفة التحكم التابعة لشرطة ولاية غوجارات أنه "تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند.

وأكدت السلطات الهندية أن 242 شخصًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، من بينهم طياران و10 مضيفات طيران.

حادث طيران مروع في الهند.. سقوط رحلة AI171 وعلى متنها 242 راكبًا

كما أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية للوكالة أنه "تعرضت الرحل رقم إيه آي 171، التي كانت متجهة من أحمد آباد إلى مطار غاتويك بلندن، لحادث اليوم، 12 يونيو 2025"، مشيرا إلى أنه جاري التحقق من التفاصيل.

لا يزال عدد القتلى والجرحى مجهولاً. ووفقاً لـ"نيوز 18" المحلية.

ووفقًا لموقع إخباري محلي، فإن الطائرة تابعة لشركة طيران الهند وكانت متجهة إلى لندن.

أفادت وسائل إعلام هندية، بتحطم طائرة ركاب بمطار أحمد آباد في الهند. ووفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 242 راكبًا.

أفادت قناة "NDTV" بسقوط طائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، بعد ثوانٍ قليلة من إقلاعها.