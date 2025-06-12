شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية وعلى متنها 240 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الخطوط الجوية الهندية على منصة التواصل الاجتماعي X وقوع حادث على متن الرحلة AI171 اليوم الخميس.

وأفادت قناة "NDTV" بـ سقوط طائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، بعد ثوانٍ قليلة من إقلاعها، وعلى متنها 240 راكبا.

كان من المقرر أن تقلع طائرة الخطوط الجوية الهندية من أحمد آباد، الهند، إلى برمنغهام، وأظهرت صور تلفزيونية محلية دخانًا يتصاعد من موقع التحطم قرب مطار أحمد آباد في ولاية غوجارات.