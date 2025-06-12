شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تصرف عريس متلازمة داون وتطلب تحريات المباحث عن المأذون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قررت النيابة العامة بالصالحية الجديدة بشمال الشرقية صرف "محمد" عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون، وذلك من قسم شرطة الصالحية الجديدة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات عقد قران العروسين بـ معرفة المأذون الشرعي القائم على تحرير العقد.

وقررت النيابة تسليم "ماجدة" عروس الشرقية القاصر لوالدتها، وأخذ التعهد اللازم بعدم زواجها قبل بلوغ السن القانوني، وذلك بعد حجز والدي العروسين على ذمة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت النيابة قد استدعت عروس الشرقية الباكية وزوجها المصاب بمتلازمة داون ووالديهما؛ للاستماع إلى أقوالهما؛ وذلك بعد بلاغا من المجلس القومى للطفولة والأمومة للنيابة العامة، بالتحقيق فى الفيديو المتاول، شأن حالة الجدل بين مستخدمى التواصل الاجتماعى وأن العروسة قد تكون قاصرا ومجبرة على الزواج بعد ظهورها باكية فى حالة حزن أثناء تواجده بجوار عريسها فى حفل الزفاف.

كانت النيابة العامة بشمال الشرقية، قررت طلب تحريات المباحث الجنائية، بشان تحديد السن القانوني لعروس الشرقية، وبيان ما إذ كانت قاصرا.

وكان مقطع فيديو مدته 27 ثانية قد انتشر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، يظهر شابا من ذوي متلازمة داون يحتفل بزفافه على فتاة ظهرت وهي تبكي أثناء مراسم الفرح، مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسمت آراؤهم بين التعاطف والرفض، فيما شكك البعض في مدى أهلية العريس العقلية لإبرام عقد الزواج.