شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يُكرم السفيرة هيفاء أبو غزالة تقديرًا لجهودها خلال فترة ولايتها والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، لتكريمها بمناسبة انتهاء فترة ولايتها وتقديرًا لجهودها المتميزة خلال فترة عملها، وذلك بديوان عام الوزراة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر والتقدير للسفيرة هيفاء أبو غزالة لما قدمته من جهود مضنية طوال فترة رئاستها لقطاع الشؤون الإجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنها ساهمت تلك الجهود إسهاماً مباشراً في تحقيق ودعم الأمن الصحي والإجتماعي للمواطن العربي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن السفيرة هيفاء أبو غزالة بذلت جهدا غير محدود في سبيل دعم الصحة، وستظل نتائجه شاهدة على الإخلاص والتفاني في سبيل إيجاد الحلول وإقرار الإستراتيجات الداعمة لعمل الأنظمة الصحية في وطننا العربي.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن ولايتها لقطاع الشؤون الإجتماعية واكبت فترات عصيبة مرت على أنظمة الصحية، بدءا بالجوائح الصحية، وإنتهاءاً بالأزمات الإنسانية التي يتعرض لها عدد من شعوب المنطقة العربية جراء النزاعات الدائرة بها، لافتا إلى أنها بدعمها المستمر ودعم الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط تم تجاوز الأزمات والتعافي من أثارها.

وثمن الدكتور خالد عبدالغفار، دورها المشهود في دعم الأشقاء في الوطن العربي التي مرت بأزمات إنسانية وصحية غير مسبوقة، أثرت تأثيراً بالغاً على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية بها، كما ثمن دورها في دعم الأشقاء في دولة فلسطين الشقيقة لرفع معاناتهم الإنسانية والصحية.

كما أعرب عن خالص تقديريه لجهودها في دعم أعمال مجلس وزراء الصحة العرب طوال فترة رئاستها لقطاع الشؤون الإجتماعية، ومساهمتها في إنجاح دوراته وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق بجامعة الدول العربية وتاريخها العريق، ودعم وتطوير مختلف الإستراتيجيات والمبادرات والسياسات الصحية في الوطن العربي والتي ساهمت بشكل مباشر في بناء قدرات القطاعين الصحي والدوائي.

من جانبها أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، عن بالغ سعادتها وتقديرها للدكتور خالد عبدالغفار على هذا التكريم ، مؤكدة أن هذا التقدير يعكس روح التعاون والاحترام المتبادل بين القيادات العربية.

كما أشادت بالدور البارز الذي يقوم به الدكتور خالد عبدالغفار في تطوير القطاع الصحي في مصر، ودعمه المتواصل لجهود العمل العربي المشترك في المجال الصحي والاجتماعي، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز الأمن الصحي العربي، معربة عن تمنياتها لمصر بمزيد من التقدم والريادة في كافة المجالات.