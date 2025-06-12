شكرا لقرائتكم خبر عن ‎بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية شهر يونيو 2025 الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت وزارة التضامن الاجتماعى لصرف مساعدات الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2025 "للأسر الأولى بالرعاية"، اعتباراً من يوم الاحد 15 يونيو الجارى كما سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات، كذلك التنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عمليات الصرف.

‎وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على استحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدر للدخل والادخار والإقراض متناهي الصغر، بالإضافة الي الحماية التأمينية وعلى مدار الأشهر الماضية توسعت الوزارة في دخول فئات جديدة ضمن برامج الحماية الاجتماعية خاصة الفئات الأكثر احتياجا .

‎كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد اكدت أن تكافل وكرامة بدأ عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز ، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا ، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية ، والعلاج علي نفقة الدولة ، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية ، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية.