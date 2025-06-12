شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية وتعزيز التعاون الإقليمى بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر للحفاظ على أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية.

وشدد وزير الخارجية- خلال لقائه مع "أنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى على هامش مشاركته في منتدى أوسلو- على أن أي تهديد لأمن البحر الأحمر ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

واستعرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية إزاء تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وحرص على التعرف على تقييم المبعوثة الأوروبية للمستجدات في الأزمة السودانية، مؤكداً على ضرورة حقن دماء السودانيين وتخفيف معاناتهم والحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ووحدتها ومؤسساتها،

واستعرض الجهود المصرية التي تهدف لتسوية الأزمة في أسرع وقت وحرص مصر على المشاركة في مسارات الوساطة وجهود التسوية المختلفة.

وتبادل الجانبان الرؤى حول التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي.

وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تناول أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الصومال وسبل دعم جهود السلام والاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

وناقش الجانبان تطورات الانتقال من بعثة أتميس إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم تحقيق الاستقرار في الصومال AUSSOM، وأهمية توفير التمويل اللازم والمستدام لها، والمشاركة المصرية بقوات في البعثة في ضوء حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال.

ومن جانبها، أعربت مبعوثة الاتحاد الأوروبي عن تقديرها الكبير للدور المصري الفاعل والمحوري في دعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مشددة على تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر في الملفات الإقليمية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.