شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ البرتغال بذكرى اليوم الوطنى وروسيا بالعيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور مارسيلو ريبيلو دى سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم البرتغال .

وأوفد الرئيس السيسى محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الجمهورية البرتغالية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي .

وأوفد الرئيس السيسى أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

