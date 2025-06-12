شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الامتحان التحريرى لطلبة الدبلومات الفنية وغد استكمال الاختبار العملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الخميس امتحانات الشهادة الثانوية الفنية التحريرية لطلاب الدبلومات الفنى الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى" وتستكمل الوزارة الامتحانات العملية بداية من غدا الجمعة 13 يونيو وحتى 23 من نفس الشهر، على أن يتم إعلان نتيجة شهادة الدبومات الفنية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وانتهاء الامتحانات العملية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق الامتحانات التحريرية لدبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، اعتبارًا من الخميس 29 مايو 2025 ، حتى يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025.

كانت المرحلة الأولى من الامتحانات العملية والمعملية قد بدأت يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 واستمرت حتى اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، ثم تبدأ المرحلة الثانية منها اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025.

وشهدت الامتحانات انتشار حالات غش وتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات وجروبات الغش الإلكترونى، فيما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي يتم رصدها بالامتحانات

