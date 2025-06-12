شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تفويج الحجاج وسط إشادة بالخدمات والتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

واصلت بعثة الحج المصرية أعمال تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك عقب إتمامهم مناسك الحج لهذا العام في أجواء روحانية اتسمت بالسكينة والتنظيم.



وأعرب عدد كبير من الحجاج المصريين عن رضاهم الكامل بالخدمات التي تم تقديمها لهم طوال فترة أداء المناسك. وأشادوا بالدور المحوري الذي لعبته وزارة الداخلية في تذليل الصعوبات وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، سواء من خلال فرق العمل الميدانية أو عبر البعثات النوعية التي رافقت الحجاج ووفرت لهم الدعم والرعاية على مدار الساعة.

وأكد الحجاج أن البعثة المصرية هذا العام تميزت بدقة في التنظيم وسرعة في الاستجابة لأي طلبات أو حالات طارئة، الأمر الذي انعكس على تجربتهم الإيمانية بشكل إيجابي وترك لديهم انطباعًا طيبًا عن مدى الاهتمام الرسمي بخدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه، أوضح مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية ورئيس بعثة الحج المصرية أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال مراحل التفويج إلى المدينة المنورة، تمهيدًا لعودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من زيارتهم للمسجد النبوي الشريف. وأكد أن البعثة تواصل تقديم التيسيرات الكبيرة للحجاج، سواء في التنقلات أو في خدمات الإقامة والرعاية الصحية، لضمان إنهاء الرحلة في أفضل الظروف الممكنة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وضعت خطة دقيقة لعمليات العودة، تتضمن جداول زمنية واضحة ونقاط تجمع منظمة، بما يحقق الانسيابية ويمنع الازدحام ويضمن سلامة الحجاج في كل مرحلة من مراحل العودة.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة المصرية بحماية ورعاية مواطنيها في الخارج، وحرصها الدائم على أن تكون رحلة الحج تجربة روحانية سلسة وآمنة تعكس اهتمام مصر بأبنائها في كل مكان.



