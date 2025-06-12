شكرا لقرائتكم خبر عن عطلات رسمية خلال شهر يونيو 2025.. فرصة للاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب انقضاء النصف الأول من شهر يونيو 2025، يتساءل الكثيرون عن العطلات الرسمية المتبقية التى قد تمنحهم فرصة للراحة والاسترخاء.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية شهر يونيو عام 2025.

13 يونيو 2025 الموافق يوم الجمعة إجازة رسمية

20 يونيو 2025 الموافق يوم الجمعة إجازة رسمية

26 يونيو 2025 الخميس والموافق يوم الاحتفال برأس السنة الهجرية

27 يونيو 2025 الموافق يوم الجمعة إجازة رسمية

30 يونيو 2025 الموافق يوم الاثنين بمناسبة ثورة 30 يونيو