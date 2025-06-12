شكرا لقرائتكم خبر عن علم النفس والفلسفة واللغة الثانية مضافة لمجموع 45 ألف طالب بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام قليلة من امتحانات الثانوية العامة 2025، تعتبر مواد علم النفس والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية مواد مضافة للمجموع لطلاب النظام القديم والذى وصل عددهم لقرابة 45 ألف طالب وطالبة، كما تعتبر مادة الإحصاء مضافة للمجموع لطلاب النظام الجديد وغير مضافة للمجموع لطلاب النظام القديم، ومن ثم فإن المواد غير المضافة للمجموع لطلاب النظام القديم هى" التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فقط"، اما طلاب النظام الجديد المواد غير المضافة هى" التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه المواد وهى علم النفس والفلسفة والمنطق مواد غير موجودة بامتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد، كما تعقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة النظام القديم بمجموع درجات 410.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة نظام قديم، تبدأ الاختبارات يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء و يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية و يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية و يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل و يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.