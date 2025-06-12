شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.