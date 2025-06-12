شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تُسدل الستار على قضية سرقة أموال نوال الدجوى والان مع تفاصيل الخبر

أسدلت النيابة العامة الستار على قضية "سرقة أموال نوال الدجوي"، بحفظ التحقيقات رسميًا عقب تنازلها عن الشكوى، دون توجيه اتهامات لأى من أحفادها أحمد وعمرو شريف الدجوي، تأكيدًا على رغبتها في الصلح والحفاظ على تماسك العائلة.

“الخليج 365” يكشف كواليس الصلح العائلي بعد قرار النيابة في قضية الدجوي

القرار جاء متوافقًا مع ما نشره “الخليج 365"، حول كواليس الوساطات المتكررة بين أفراد العائلة، رغم التعثرات التي لحقت بها بسبب الخلافات القضائية ووفاة كل من الدكتورة منى الدجوي وأحمد الدجوي.

النيابة أكدت في بيانها عدم ثبوت أى اتهام جنائي، ليُغلق الملف قانونيًا وتبقى المصالحة الإنسانية ممكنة، وفق ما أكدته تصريحات إنجى وماهيتاب الدجوى، اللتان أبدتا استعدادهما لمواصلة جهود التسوية مع ورثة أحمد.