شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة طلاب الصف الأول الابتدائى 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الصف الأول الابتدائي في محافظة الجيزة، عن كيفية الحصول على نتيجة نهاية العام الدراسي 2024-2025، بالتزامن مع بدء إعلان نتائج طلاب صفوف النثقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي)، إلكترونيًا.

رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي 2025 بالجيزة برقم القومي للطالب

ويمكن لأولياء أمور طلاب الصف الأول الابتدائي في محافظة الجيزة الاستعلام، عن نتيجة نهاية العام الدراسي 2024-2025 بالرقم القومي للطالب أو الطالبة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

أو الحصول عليها من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

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وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2025، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg)

وأكدت الوزارة أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، بينما لا يقل سن التقدم لرياض الأطفال عن 4 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة حسب الكثافات وظروف كل مديرية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) لعام 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة.

وأوضحت أنه فور تقدم ولي أمر الطفل علي الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وبعد إعلان النتيجة يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب المقبول ومتابعة موقف تسليمه للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.